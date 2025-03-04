В Хакасии случайная прохожая спасла ребенка от смерти, отогнав стаю собак

В селе Шира, расположенном в Хакасии, группа бродячих псов набросилась на восьмилетнюю школьницу в парковой зоне. Информация об этом инциденте поступила от Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, где уточнили, что пострадавшая девочка находится в больнице.

Согласно заявлению ведомства, нападение произошло в парке «Юность», когда ребенок направлялся в школу. От неминуемой трагедии девочку уберегла случайная прохожая, которая, услышав собачий лай, прогнала агрессивных животных.

Пострадавшей оказана экстренная медицинская помощь в стационаре. Медики диагностировали у девочки многочисленные укусы головы, лица, тела и конечностей.

По предварительной информации, некоторые из нападавших собак принадлежат местной жительнице, чей дом расположен вблизи парка. Со слов очевидцев, собаки регулярно покидают территорию домовладения и проявляют агрессию.

Несмотря на то что владелица собак уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних питомцев, должных мер по их изоляции принято не было. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что владельцев опасных животных в России принудят пройти аттестацию.