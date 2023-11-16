В ХАМАС назвали штурм больницы «Аш-Шифа» военным преступлением

Представитель ХАМАС в Ливане, Усама Хамдан, заявил о совершении Израилем военного преступления в результате штурма танками медицинского комплекса «Аш-Шифа».

Об этом пишет РИА Новости. На пресс-конференции Хамдан подчеркнул, что оккупанты грубо нарушили неприкосновенность медицинских институтов, что противоречит положениям Женевской конвенции.

По мнению представителей ХАМАС, такие действия противоречат всем международным нормам ведения войны, в том числе Женевской конвенции, так как израильская армия использовала танки в рамках штурма медицинского учреждения.

Инцидент вызвал ожесточенные обсуждения в регионе, а представители ХАМАС требуют международного осуждения Израиля и привлечения страны к ответственности за нарушение общепринятых стандартов. Ответ со стороны мирового сообщества пока не поступил.