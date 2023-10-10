В ХАМАС подтвердили гибель двух лидеров движения

Палестинское движение ХАМАС подтвердило в заявлении гибель при израильском ударе двух членов политбюро – Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы.

Обоим погибшим в результате ночного обстрела Израилем сектора Газа было по 50 лет.

Закария Абу Муаммар был руководителем управления по внутренним связям и занимался координацией боевых групп.

Джавад Абу Шамалла исполнял в движении роль министра финансов.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».