В ХАМАС подтвердили гибель двух лидеров движения
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Палестинское движение ХАМАС подтвердило в заявлении гибель при израильском ударе двух членов политбюро – Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы.
Обоим погибшим в результате ночного обстрела Израилем сектора Газа было по 50 лет.
Закария Абу Муаммар был руководителем управления по внутренним связям и занимался координацией боевых групп.
Джавад Абу Шамалла исполнял в движении роль министра финансов.
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».