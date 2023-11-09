В ХАМАС рассчитывают, что мусульманские страны прекратят поставлять нефть Израилю

ХАМАС ждет от мусульманских стран не только слов поддержки, но и практической помощи в конфликте с Израилем, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук в интервью турецкой газете Yeni Şafak.

В качестве такой практической меры может быть остановка поставок нефти Израилю, считает Марзук. Он напомнил, что во время арабских войн нефтяное эмбарго уже вводилось.

По мнению Марзука, нефтедобывающие страны региона до сих пор не ввели санкции против Израиля из-за угроз США.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.