В Киеве прогремела серия взрывов

Воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 00:44 по московскому времени, сообщает «Страна.ua».

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены сработали и в других регионах Украины.

Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях.

До этого взрывы в Киеве прогремели 23 декабря. Тогда жители сообщили о пролетевших над городом БПЛА и работе систем ПВО.

Ранее сообщалось о том, что 14 декабря украинские боевики атаковали приграничную территорию Брянской области.

В результате вражеской атаки на населенный пункт Курковичи в Стародубском муниципальном округе пострадал местный житель: он получил осколочные ранения брюшной полости, рук и ног. Мужчину доставили в больницу.