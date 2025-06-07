В Харькове за ночь прогремело более 50 взрывов

В ночь на 7 июня в украинском Харькове прогремело более 50 взрывов, которые привели к нескольким пожарам. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По утверждению украинских властей, удар, который был нанесен по Харькову, носил комбинированный характер. В нем принимали участие самые разнообразные вооружения и системы, в том числе корректируемые авиабомбы. Подавляющее большинство ударов наносилось дронами-камикадзе «Шахед».

«Власти заявляют об атаке 48 Шахедов, 5 КАБов и ракеты», — указали журналисты.

По итогам взрывов на территории города возникло несколько пожаров.

Ранее сообщалось о комбинированной атаке ВСУ на московский регион. Вечером 6 июня и в ночь на 7 июня украинская армия выпускала в сторону Москвы и Подмосковья БПЛА, которые пытались выйти на цели поодиночке и малыми группами. В нападениях принимали участие дроны типа «Бобер», R-15 и «Лютый».