В Харьковской области объявили эвакуацию почти тысячи человек

Украинская нацполиция заявила об эвакуации почти 1000 человек из населенных пунктов в Харьковской области, находящихся вблизи с российской границей, с пятницы, 10 мая. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что в тот день главу подконтрольной Украине Волчанской городской администрации Тамаза Гамбарашвили уведомили о том, что руководство страны проводит эвакуацию Волчанска и близлежащих населенных пунктов.

В официальных социальных сетях украинской нацполиции появилась публикация, в которой сообщается, что местные правоохранительные органы проводят эвакуацию в 3 пунктах. Уточняется, что вывезено было 970 человек.

Ранее сообщалось об освобождении пятерых населенных пунктов Армией России в Харьковской области.