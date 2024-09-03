Причиной инцидента стало неосторожное обращение солдат, которые оставили ящики со снарядами на солнце. В результате они нагрелись и взорвались, что привело к возникновению пожара на площади 1500 гектаров леса и образованию облака смога над городом, сообщил телеграм-канал Mash.

Также сообщается, что пожар охватил территорию рядом с Изюмом, Балаклеей и Слобожанским национальным парком. Местные жители жалуются на резкий запах, головные боли и ухудшение самочувствия.

Есть информация, что военнослужащие намеревались нанести удар по Белгороду, но вмешательство природы привело к поражению снарядов в Святогорском лесу.

Солдаты пытались ликвидировать огонь самостоятельно, но безуспешно. Когда были вызваны пожарные, ситуация уже стала критической. По предварительной информации, погибла 74-летняя женщина.

Возгорание на складе боеприпасов в Харьковской области стало разрушительной катастрофой, последствия которой ощущаются не только в самом регионе, но и за его пределами.

Ветер разносит дым и смрад по окрестностям, вызывая панические настроения среди местных жителей.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.