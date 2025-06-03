Запорожская область осталась без света из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов со стороны украинских боевиков в северо-западной части Запорожской области оказалось повреждено высоковольтное оборудование.

В результате жители региона остались без света. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Министерству энергетики Запорожской области дали поручение в максимально сжатые сроки организовать резервные источники энергоснабжения.

Медицинские учреждения переведены на резервные источники электроснабжения, добавил Балицкий.

Как передает РИА Новости, в Мелитополе нет электроэнергии, не работает уличное освещение. Однако в городе спокойная обстановка: действует комендантский час, на улицах никого нет.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Королеве ликвидирован сбой, оставивший город без света.