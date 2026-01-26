В Херсонской области отреагировали на слухи об эпидемии ВИЧ в регионе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо официально опроверг распространяющуюся в Telegram информацию о якобы начавшейся в регионе эпидемии ВИЧ.

По его словам, опубликованные видео с выступлениями медицинских работников и голосом, похожим на главу регионального Минздрава, являются сгенерированным нейросетью фейком, а сканы документов — примитивной подделкой.

«Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об «эпидемии ВИЧ» на Херсонщине. Это ложь!» — написал он.

В своем обращении Сальдо назвал основной целью подобных вбросов дестабилизацию обстановки в регионе и дискредитацию действий российской армии. Он подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на подконтрольной территории остается стабильной и контролируемой, а вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано.

Ранее глава региона уже оценивал масштаб ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ, в десятки миллиардов рублей. На фоне этих данных борьба с дезинформацией становится для властей не менее важной задачей, чем физическое восстановление инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ.