В Херсонской области отреагировали на слухи об эпидемии ВИЧ в регионе
Фото: [Врач делает укол/Медиасток.рф]
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо официально опроверг распространяющуюся в Telegram информацию о якобы начавшейся в регионе эпидемии ВИЧ.
По его словам, опубликованные видео с выступлениями медицинских работников и голосом, похожим на главу регионального Минздрава, являются сгенерированным нейросетью фейком, а сканы документов — примитивной подделкой.
«Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об «эпидемии ВИЧ» на Херсонщине. Это ложь!» — написал он.
В своем обращении Сальдо назвал основной целью подобных вбросов дестабилизацию обстановки в регионе и дискредитацию действий российской армии. Он подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на подконтрольной территории остается стабильной и контролируемой, а вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано.
Ранее глава региона уже оценивал масштаб ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ, в десятки миллиардов рублей. На фоне этих данных борьба с дезинформацией становится для властей не менее важной задачей, чем физическое восстановление инфраструктуры.
