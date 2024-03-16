В Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина

ВСУ атаковали дронами Каховку в Херсонской области. В результате их агрессии пострадали люди и погибла одна местная жительница. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо.

Дроны со стороны ВСУ были направлены на памятник жертвам фашизма. В результате их атаки пострадали четыре человека, которым потребовалась помощь медикам. Одной женщине выжить не удалось: это 50-летняя местная жительница.

Пострадавшим оказали необходимую медпомощь. На местах работают экстренные службы и оперативники.

Напомним, что украинская сторона регулярно обстреливает регионы России. Немало достается Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областям и новым регионам страны.

Недавно стало известно, что на Сызранском НПЗ под Самарой произошло возгорание из-за атаки БПЛА. На данный момент он ликвидировано.