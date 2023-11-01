В «Хезболле» назвали условие активного вступления в палестино-израильский конфликт

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступит в войну с Израилем, если увидит, что движение ХАМАС терпит очевидное поражение. Об этом New York Times рассказал ливанский чиновник.

«Бойцы «Хезболлы» заявили, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС, и они вступят в войну, если группировка будет на последнем издыхании», – говорится в публикации.

В настоящий момент в Ливане считают, что ХАМАС еще держится. На ливано-израильской границе проходят боестолкновения между «Хезболлой» и Армией обороны Израиля, но от полномасштабного конфликта воздерживаются обе стороны.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».