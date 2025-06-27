В Химках из катера в канал имени Москвы выпал пятилетний ребенок

В подмосковных Химках пятилетний ребенок выпал из катера в канал имени Москвы, пишет SHOT. В настоящее время поисками малыша занимаются спасатели.

Отмечается, что инцидент произошел после столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков». На борту меленького судна находились родители и ребенок. Из-за сильного удара мальчик упал в воду и начал тонуть. За ним нырнула женщина.

На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают спасатели. Поисковая операция продолжается уже более двух часов.

Канал имени Москвы представляет собой канал, соединяющий реку Москву с Волгой. Управление инфраструктурой канала осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы». Его длина составляет 128 км. По водоему часто проплывают прогулочные туристические катера.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае во время купания на реке Сылва утонули мальчик и девочка.