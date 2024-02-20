В Химках мужчина порезал ножом более 25 покрышек припаркованных во дворе автомобилей

Полицейские задержали 28-летнего жителя Химок, который подозревается в порче автомобильных покрышек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина порезал ножом свыше двадцати пяти покрышек автомобилей, которые были припаркованы во дворе на улице Панфилова. Известно, что злоумышленник сам проживает в данном дворе. С заявлениями в полицию обратились девятнадцать граждан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, передает «МВД Медиа».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске задержали иностранца, который подозревается в незаконном обороте прекурсоров наркотических средств.