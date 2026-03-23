В Химках продолжается тушение крупного производственного пожара

В городском округе Химки продолжается ликвидация пожара на территории мебельного производства, расположенного в поселке Лунево. По данным МЧС России , возгорание удалось локализовать на площади 960 квадратных метров.

Сообщается, что огонь быстро распространился по всему зданию цеха. Одной из причин интенсивного развития пожара стало позднее поступление сигнала о возгорании, а также высокая пожарная нагрузка внутри производственного помещения.

Спасательные подразделения прибыли на место сразу после получения сообщения и смогли предотвратить переход пламени на соседний объект. По предварительным сведениям, пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении пожара задействованы около 50 сотрудников экстренных служб и 16 единиц специальной техники. Работы на месте продолжаются.

