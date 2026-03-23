В Химках продолжается тушение крупного производственного пожара
МЧС России: в Подмосковье ликвидируют пожар на территории мебельного цеха
Фото: [Медиасток.рф]
В городском округе Химки продолжается ликвидация пожара на территории мебельного производства, расположенного в поселке Лунево. По данным МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 960 квадратных метров.
Сообщается, что огонь быстро распространился по всему зданию цеха. Одной из причин интенсивного развития пожара стало позднее поступление сигнала о возгорании, а также высокая пожарная нагрузка внутри производственного помещения.
Спасательные подразделения прибыли на место сразу после получения сообщения и смогли предотвратить переход пламени на соседний объект. По предварительным сведениям, пострадавших в результате происшествия нет.
В тушении пожара задействованы около 50 сотрудников экстренных служб и 16 единиц специальной техники. Работы на месте продолжаются.
