В Химках за поджог служебного автомобиля полиции задержан подросток

В Химках сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в поджоге служебного автомобиля у здания отдела полиции. Информация о произошедшем появилась 8 ноября в официальном телеграм-канале главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент случился 7 ноября перед входом в Сходненский отдел полиции, где загорелся УАЗ. Пожар был быстро потушен, никто не пострадал. Как выяснилось, пожар произошел в результате поджога. Правоохранительные органы задержали молодого человека, уроженца Москвы, родившегося в 2008 году. В ходе допроса подросток рассказал, что его действия были вызваны указаниями неустановленных лиц, которые связывались с ним по телефону.

В данный момент сотрудники МВД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В связи с инцидентом ведомство призвало граждан проявлять бдительность и не поддаваться на просьбы незнакомцев, требующих совершить незаконные действия. Также была сделана настоятельная рекомендация сразу сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою. Воспитанники химкинского патриотического клуба «Сова» имени Дмитрия Кириллова приняли участие в VII открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою РБИ‑РОСС (Российская Отечественная Система Самозащиты). Всего участниками соревнований стали более 60 человек из Москвы и Московской области.