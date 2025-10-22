В Химках задержан мужчина, нашедший и растративший чужие 400 тысяч

В подмосковных Химках правоохранительные органы задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в крупной краже денежных средств с банковской карты. Как сообщил портал REGIONS со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, злоумышленник обнаружил на улице забытый кем-то конверт, внутри которого лежала банковская карта. Кредитка, что называется, «шла в комплекте» с пин-кодом, что и сподвигло находчика на совершение противоправных действий.

Он отправился в магазины, где активно оплачивал товары, а также снимал наличные через банкоматы. Всего с чужого счета было похищено 400 тыс. руб. После шопинга карта была им утеряна.

Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Химкинский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Москве владелец автосервиса украл автомобиль Subaru у погибшего героя СВО.