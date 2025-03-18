В ХМАО вертолет Ми-8 аварийно сел из-за технической неисправности

Вертолет Ми-8, используемый для мониторинга газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), совершил аварийную посадку на территории аэродрома Советский. Об этом сообщила пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (МСУТ СК).

На борту находился только экипаж. К счастью, никто не пострадал. Расследование обстоятельств происшествия находится под контролем правоохранительных органов. По факту аварийной посадки организована процессуальная проверка, которая будет рассмотрена в рамках ст. 263 УК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате выявленных проблем с работой двигателя.

Как отметили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно принадлежит компании ООО «Газпромавиа».

Стоит отметить, что в феврале 2025 года самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Полярные авиалинии», готовясь к посадке в Якутске, не смог вовремя приземлиться из-за технической неисправности. На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке самолет Delta Airlines задел полосу во время повторной посадки в аэропорту.