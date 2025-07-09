В Иркутской области нашли тело пропавшей абитуриентки

В Иркутской области обнаружено захороненное тело 20-летней девушки, планировавшей поступление в учебное заведение. Абитуриентка отправилась для подачи документов в техникум, после чего исчезла. Основным подозреваемым в жестоком убийстве является ее бойфренд.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, Кристина два дня назад отправилась из поселка Первомайское в Иркутск для поступления в техникум экономики и права. Она сообщила матери об успехе, но вскоре перестала отвечать на звонки.

На следующий день семья обратилась в правоохранительные органы и решила проверить место жительства ее 22-летнего парня, Артема, в расположенном поблизости населенном пункте. Там были обнаружены личные вещи и мобильный телефон пропавшей. Незамедлительно была вызвана полиция.

Спустя несколько часов, рядом с жилищем Артема сотрудники полиции обнаружили признаки недавнего захоронения, где и было найдено тело Кристины. Выяснилось, что накануне поездки в техникум между Кристиной и Артемом произошел конфликт.

Молодой человек был против ее планов получения водительских прав и настаивал на ее приезде к нему. Как сообщила мать погибшей, пара находилась в отношениях около года, но в последнее время между ними участились разногласия.

В настоящее время молодой человек скрывается и объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведутся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что приговор по делу мужчины, убившего знакомого, вынесли в Видном.