Как сообщил Mash, штурмовые группы заняли позиции близ АЗС «Лотус» на юго-восточной границе города, откуда началась активная фаза наступления украинских сил.

Российская армия смогла установить контроль над трассой Суджа — Белая.

Также начался штурм села Мартыновка, расположенного в семи километрах к востоку от Суджи. В этом направлении действуют морская пехота известной 810-й бригады и международный спецназ «Ахмат».

Захват этого участка позволит российским войскам овладеть доминирующими высотами над Суджей.

Дополнительно продвигаются 155-я и 106-я бригады в северо-западном направлении от Суджи, наступая с территории уже частично контролируемой Любимовкой. Российские солдаты окружают военнослужащих ВСУ.

За пять дней второго этапа контрнаступления российская армия освободила 11 населенных пунктов, включая хутор Зеленый Шлях, деревню Леонидово, слободу Михайловка, поселки Новый Путь и Медвежье.

А также села Нижний Клин, Любимовка, Новоивановка, Ольговка, Толстый Луг и Шептуховка.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно проводят второй этап контрнаступления в Курской области. Около 1500 украинских военных оказались в окружении в районе села Ольговка.