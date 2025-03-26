В ходе учений в Литве четверо американских военных утонули в болоте

Литовское радио и телевидение сообщает, что четверо американских военных, пропавших на учениях в Литве, могли погибнуть в болоте.

Источник LRT сообщил, что военные передвигались на американской гусеничной бронированной машине М88, но забрели в болотную трясину. Там они могли утонуть и погибнуть, однако их тела еще не нашли. Информацию о смерти солдат США также не подтверждали.

Портал Lietuvos rytas заявил, что пропавшая бронемашина была найдена в болоте вместе с погибшими военными. Официальные органы эти сведения не комментировали.

Как напоминает РИА Новости, учения проводились на полигоне им. Сильвестра Жукаускаса на востоке Литвы. 25 марта недосчитались четверых военных. Была развернута поисково-спасательная операция, к которой подключили ВВС Литвы и местной погранслужбы.

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