Российского блогера рассмешило желание генерала отправиться на СВО

Физические данные генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который изъявил желание поехать на СВО из-под ареста, вряд ли позволят ему выполнять задачи по типу операции «Поток». Так прокомментировал в своем телеграм-канале российский блогер Сергей Колясников желание офицера стать участником боевых действий.

По мнению Колясникова, из генерал-лейтенанта можно было сделать штурмовика Тихоокеанского флота или же отправить на аналогичную должность в спецназ «Ахмат». В публикации блогер подчеркнул, что в названых подразделениях Шамарину выдадут даже те средства, которые в период его работы замглавы Генштаба якобы были недопоставлены в ВС РФ.

«Вот только через трубу под Суджей он пройти не сможет, морда шире газеты», — посмеялся блогер над генералом.

Следствие придерживается мнения о том, что с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 млн рублей от руководителя компании «Пермский телефонный завод «Телта»» и главного бухгалтера этой же фирмы.

Ранее стало известно о том, что в Курской области украинский военный два дня выдавал себя за местного и проживал в заброшенном доме. Раскрыли вэсэушника бойцы ВС РФ, когда он отправился на улицу не в той обуви.