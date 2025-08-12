Женщину насиловали родственники мужа, чтобы «помочь» забеременеть

В Индии 40-летняя женщина стала жертвой изнасилования со стороны родственников своего мужа, пишет газета The Times of India. Преступники, включая свекра, оправдывали свои действия якобы желанием «помочь» ей забеременеть.

Женщина вышла замуж в 2024 году и переехала в дом супруга. Пара безуспешно пыталась зачать ребенка — у мужа диагностировали низкую подвижность сперматозоидов, а попытка экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) не увенчалась успехом. Тогда женщина предложила усыновить ребенка из детского дома, однако семья супруга категорически отказалась от этого.

Кошмар начался, когда свекр ворвался к женщине ночью и изнасиловал, угрожая выложить ее личные фотографии в интернет. Дальше чудовищные события в доме продолжились — к индианке приходили другие родственники мужа и вступали с ней в сексуальный контакт против ее воли.

Как пишет газета, в результате одного из таких случаев женщина забеременела, однако беременность закончилась выкидышем. После пережитого ужаса женщина нашла в себе силы обратиться в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мужчина получил 18 лет за многолетнее насилие над своими дочерями.