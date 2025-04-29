В Индии неосторожного мужчину растерзал крокодил

В Аурайе крокодил утащил в воду пастуха, который имел неосторожность зайти в реку и нарушить покой пресмыкающегося, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Hindustan Times.

По данным зарубежного портала, пастух Рамвир Нишад проводил обычный рабочий день. Он пас овец у храма Гаури Мата, где протекает крупная река. Мужчина бывал в этом месте неоднократно, но в этот раз решил зайти в воду. Как позже выяснилось, это стало его роковой ошибкой.

Нишад во время купания столкнулся с крокодилом. Хищник подплыл незаметно и схватил бедолагу, утащив под воду на другой берег реки. Очевидцы не успели ничем помочь соотечественнику.

При этом драйверы безуспешно искали тело мужчины. Позже на берегу была найдена одежда и обувь, но никаких фрагментов тела не было. Полагают, что крокодил растерзал и съел индийца.

Ранее сообщалось, что турист попытался провезти крокодилью голову в Омск, возвращаясь из Таиланда.