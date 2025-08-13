В Индии тигр сожрал учителя, который пошел в лес за грибами

В Индии погиб учитель начальных классов, который отправился в лес за грибами. Он стал жертвой нападения тигра. Об этом сообщила газета Mangalore Today.

В июле в Индии один человек уже погиб после нападения тигра, это произошло в штате Сундарбан. С того момента не прошло и месяца, как случился новый инцидент. 23-летний учитель начальных классов в штате Мадхья-Прадеш отправился в лес собирать грибы. Школа, в которой он работал, расположена неподалеку от заповедника Пенч. Когда парень не вернулся домой, начались его поиски. Местные жители обнаружили следы тигра, и, пройдя по ним, обнаружили объеденное тело погибшего педагога.

Параллельно этому еще один человек числится в Индии пропавшим без вести, предполагается, что он также стал жертвой нападения тигра. Этот случай был зафиксирован менее месяца назад.

Ранее сообщалось, что в России в дикую природу выпустили двух реабилитированных амурских тигров. Полуторагодовалых хищников отловили в Приморье. За время пребывания в центре «Тигр» они прошли комплексную реабилитацию — набрали вес, улучшили физическую форму и освоили навыки охоты. Теперь животные, покинули центр, чтобы начать самостоятельную жизнь на кордоне с богатой кормовой базой.