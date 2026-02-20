В Индии в районе Сундарбана тигры напали на двух братьев-рыбаков

В индийском заповеднике Сундарбан произошла невероятная и трагическая история: два брата, зарабатывающие на жизнь ловлей крабов, с разницей всего в неделю подверглись нападению тигров. Оба выжили, но получили серьезные травмы, сообщило издание The Telegraph India.

Все началось 28 января: 40-летний Санурам Бхакта отправился в мангровый лес за крабами, как делал это много лет. Внезапно на него напал тигр. Хищник сломал мужчине ребра и вцепился в руку. На помощь пришли друзья, которые были рядом. Они стали избивать зверя палками и ветками, и тигр убежал.

Казалось бы, семья уже пережила достаточно. Но спустя неделю, 4 февраля, 37-летний брат Санурама Бану также отправился в лес за крабами, и история повторилась. Тигр встал на задние лапы и набросился на мужчину, нанося удары когтями и вцепившись в руку. Бану повезло меньше, чем брату: друзья, как и в прошлый раз, отбили зверя палками, но раны оказались серьезнее. Оба брата сейчас в больнице.

Сами пострадавшие говорят, что много лет охотятся на крабов в этих местах, но никогда раньше не сталкивались с такой агрессией со стороны хищников. Представители лесного департамента, однако, подчеркнули: братья находились в лесу незаконно. Заповедник — охраняемая зона, и лов крабов там запрещен.

Но местная Ассоциация по защите демократических прав вступилась за семью. Активисты заявили, что у бедняков просто нет другого способа заработать на жизнь. Сундарбан — огромная территория, и для многих жителей лов крабов остается единственным источником существования, несмотря на все запреты.

