В Стамбуле один рабочий погиб после обвала грунта на стройке станции метро

В Стамбуле после обвала грунта на строящейся станции метро «Кабаташ» скончался один из рабочих. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения провинции Абдуллах Гюнер. Как пишет РИА Новости , инцидент произошел в субботу в центральной части города, где продолжается строительство конечной станции линии M7.

По данным мэрии, сразу после обрушения спасатели подняли двоих рабочих, еще троим удалось выбраться самостоятельно. Позднее Гюнер сообщил в соцсетях, что один из доставленных в больницу пострадавших умер от полученных травм. Двое других остаются под медицинским наблюдением.

Станция «Кабаташ» расположена на побережье Босфора. Её открытие запланировано на 2027 год, однако ход работ уже несколько раз замедлялся из-за обнаружения археологических объектов на маршруте строительства.

