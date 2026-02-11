В индустриальном техникуме Анапы произошла стрельба

В Анапе возле здания индустриального техникума произошла стрельба. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие — два человека получили ранения и были экстренно госпитализированы на машинах скорой помощи, сообщил телеграм-канал «База».

Подозреваемого в нападении на улице Промышленной оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время на месте происшествия работают бойцы Росгвардии, полиция и представители экстренных служб.

Как сообщили студенты, сначала они услышали крики на улице, а затем увидели в окно бегущих людей. Испугавшись, учащиеся немедленно закрыли дверь в аудиторию и забаррикадировались, ожидая, пока ситуация нормализуется. Другие подробности произошедшего и мотивы стрелявшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области при взрыве танка погибли трое российских военнослужащих.