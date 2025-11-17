В Ингушетии брат осужден за выстрел в сестру из-за подозрений в личной жизни

В Республике Ингушетия завершилось судебное разбирательство в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в нападении на собственную сестру. Конфликт, приведший к применению оружия, возник на почве ревности и желания мужчины контролировать личную жизнь родственницы, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

Как установлено следствием, поводом для агрессии послужили изменения в поведении женщины. Мужчина заподозрил, что его сестра тайно встречается с кем-то без его одобрения. Эти подозрения переросли в открытое противостояние: брат начал следить за женщиной и ограничивать ее свободу. Кульминацией конфликта стал запрет посещать встречу с подругами.

Когда женщина проявила неповиновение и отказалась подчиняться, брат, желая ее «проучить», схватил травматический пистолет. По версии обвинения, выстрел, предназначавшийся для устрашения, оказался случайным — пуля попала сестре в ногу.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев все обстоятельства инцидента, вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде условного срока лишения свободы.

