В Институте Африки высказались о нападении на ЧВК «Вагнер» в Мали

Ведущий научный сотрудник Института Африки Евгений Корендясов прокомментировал атаку на правительственных солдат и членов ЧВК «Вагнер» в Мали. Предположения о причастных он сделал в беседе с RT .

По версии специалиста, участниками нападения могли быть террористические сепаратистские силы, которые в последнее время активируются на Мали с новой силой. При этом он считает, что причастными могли быть и террористы «Аль-Каиды»*. Последняя завоевывает все больше влияния в регионах.

Николай Щербаков из Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова добавил, что пока делать выводы об организаторах и нападавших рано, так как к истории станут «причислять себя все кому не лень».

Напомним, что 28 июля туареги устроили засаду на севере Мали. Погибли минимум 20 бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что преемник Пригожина Лотос попал в плен в Мали в результате засады боевиков.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ