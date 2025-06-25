В Иране были казнены три человека за шпионаж и работу на израильскую разведку

В Иране состоялась казнь трех осужденных, которым вменяли шпионаж и работу на спецслужбу Израиля. Об этом сообщило агентство Fars.

В Иране прошла казнь трех человек, которых признали виновными в работе на израильскую разведку Моссад. Их содержали в тюрьме «Урмия», которая находится в провинции Западный Азербайджан.

«Сегодня утром были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов», — указали журналисты.

Это оборудование они пытались ввезти под видом алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Иране состоится казнь двоих сотрудников украинской спецслужбы, которые пытались совершить диверсию на предприятии по выпуску дронов. Они работали параллельно на израильский Моссад и спецслужбу Украины. Их задержали сотрудники Корпуса стражей иранской революции.