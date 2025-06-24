Двух граждан Украины казнят в Иране за попытку взорвать завод с БПЛА

В Иране состоится казнь двоих сотрудников украинской спецслужбы, которые пытались совершить диверсию на предприятии по выпуску дронов. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim News.

Троих украинцев, которые работали параллельно на израильский МОССАД и спецслужбу Украины, задержали сотрудники Корпуса стражей иранской революции. Задержанные пытались совершить диверсию и взорвать предприятие, которое находится в Исфахане и выпускает беспилотники. Состоялся суд, который приговорил двоих граждан Украины к смертной казни через повешение.

Сообщается, что приговор планируют привести в исполнение на протяжении двух недель.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Он получал вознаграждение за передачу чувствительной информации об Иране представителям израильской разведки МОССАД. Мужчина предоставлял отчет куратору. В задачу казненного входил сбор данных о конкретных лицах.