В Иране мужчина взобрался на китовую акулу и катался на ней по Персидскому заливу

В Персидском заливе у побережья Ирана произошел необычный инцидент — местный житель совершил опасный трюк, забравшись на спину китовой акулы. Видеозапись, на которой запечатлен странный поступок мужчины, опубликовало британское издание Daily Mail.

На кадрах видно, как иранец смело ныряет в воду, хватается за спинной плавник огромной рыбины и взбирается ей на спину. После этого он начинает прыгать на спине акулы, демонстрируя полное отсутствие страха. В какой-то момент смельчак потерял равновесие и буквально сел верхом на акулу, размахивая руками.

Несмотря на провокационные действия человека, морской гигант не проявил никаких признаков агрессии и не стал нападать на нахала. После этого китовая акула спокойно уплыла на глубину, не причинив человеку никакого вреда.

Специалисты объясняют такое поведение тем, что китовая акула не является хищником и питается исключительно планктоном, мелкой рыбой, кальмарами и растительными материалами. Именное по этой причине животное относится к миролюбивым морским жителям.

