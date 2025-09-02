В Иркутской области мужчина устроил дебош в алкомаркете

В городе Зима (Иркутская область) разгневанный покупатель учинил беспорядок в магазине, поскольку ему не продали спиртное. Инцидент зафиксировали на камеру, и ролик разместили в сети «ВКонтакте» представители областного МВД.

Видео демонстрирует, как клиент алкомаркета, придя в ярость из-за отказа, швыряет на пол и разбивает бутылки, взятые с витрин. Хулиган, будучи в состоянии опьянения, выкрикивает что-то неразборчивое, но на видеозаписи звук отсутствует.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, буян вскрывал и употреблял алкогольные напитки непосредственно в помещении магазина.

Одна из работниц магазина вызвала охрану, нажав тревожную кнопку, и прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нарушителя порядка. Им оказался 35-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении него было инициировано уголовное производство по факту преднамеренного повреждения имущества.

