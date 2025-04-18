В Иркутской области врачи сделали неожиданную находку при осмотре 11-летнего мальчика

Врачи из Иркутской области во время планового медицинского осмотра обнаружили в грудной клетке 11-летнего мальчика пулю, сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, несколько месяцев назад в ребенка из пистолета выстрелил его собственный отец.

Как пишет Baza, мальчик часто болеет, в связи с чем регулярно оказывается у врачей. 16 апреля он обратился к маме с жалобой на боли в позвоночнике. Женщина отвела его в больницу, где во время рентгеновского обследования врачи обнаружили инородное тело в грудной клетке — пулю от травматического пистолета. Медики немедленно сообщил о находке в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов школьник рассказал, что в январе его 37-летний отец пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и с травматическим пистолетом, из которого и выстрелил в него. После этого мужчина потребовал от мальчика не рассказывать о произошедшем.

На допросе мать мальчика подтвердила слова сына, отметив, что однажды, находясь на кухне, услышала громкий звук из комнаты, где находились муж и ребенок. Когда она зашла, сын и отец уверили ее, что все в порядке, однако мальчик выглядел испуганным.

По данным Baza, ребенку уже провели операцию, а его отца задержали. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете Флориды погибли пять человек.