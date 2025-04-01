В Исландии произошло землетрясение

В Исландии во вторник зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Стало известно, что магнитуда природного катаклизма составила 5,3, а очаг землетрясения залегал на глубине в один километр. Эпицентр землетрясения находился в 103 километрах к юго-западу от Рейкьявика, в котором проживают 118 тысяч человек.

На данный момент информации о том, имеются ли в результате катаклизма погибшие или пострадавшие, а также какие-либо разрушения, нет. Другие подробности уточняются.

Напомним, что после разрушительного землетрясения в Мьянме без вести пропавшим числится один россиянин, житель того самого рухнувшего дома Mandalay Sky Villa.