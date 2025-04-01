В Исландии произошло землетрясение
В Исландии случилось землетрясение магнитудой 5,3
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В Исландии во вторник зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Стало известно, что магнитуда природного катаклизма составила 5,3, а очаг землетрясения залегал на глубине в один километр. Эпицентр землетрясения находился в 103 километрах к юго-западу от Рейкьявика, в котором проживают 118 тысяч человек.
На данный момент информации о том, имеются ли в результате катаклизма погибшие или пострадавшие, а также какие-либо разрушения, нет. Другие подробности уточняются.
Напомним, что после разрушительного землетрясения в Мьянме без вести пропавшим числится один россиянин, житель того самого рухнувшего дома Mandalay Sky Villa.