Россиянин пропал без вести после землетрясения в Мандалае

После разрушительного землетрясения в Мандалае без вести пропал россиянин. Об этом во вторник пишет ТАСС, ссылаясь на местные издания.

Стало известно, что гражданин РФ работал учителем в одной из средних школ в Мьянме, а также проживал в том самом доме Mandalay Sky Villa, который и обрушился в результате сильного землетрясения. Издание уточняет. что сотрудник посольства России в Мьянме в среду отправится в Мандалай, чтобы выяснить судьбу российских граждан, которые оказались в зоне бедствия.

Помимо учителя из РФ, пропавшими без вести числятся один филиппинец и трое граждан ЮАР. Поисковые операции на месте разрушенного дома продолжаются – в них принимают участие спасатели из Китая, а также специалисты местной пожарной службы.

Напомним, что во вторник в Мьянме зафиксировали новое землетрясение рядом с городом Мандалай.