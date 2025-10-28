В Испании пришлось срочно закрыть аэропорт из-за угрозы неизвестного беспилотника

В Испании аэропорт города Аликанте пришлось временно закрыть из-за того, что в небе был обнаружен беспилотник неизвестной принадлежности. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел в понедельник, 27 октября. Неподалеку от авиагавани в небе был обнаружен дрон. После этого последовало распоряжение закрыть аэропорт для вылета и приема воздушных судов. Диспетчерам пришлось перенаправить девять самолетов, которые выполняли рейсы из Великобритании в Аликанте. Их отправили на аэродромы, которые находятся поблизости.

Все ограничительные меры отменили только в 23.00, авиалайнерам разрешили штатную посадку. Данных о том, что за беспилотник стал причиной этого ЧП, не приводится.

