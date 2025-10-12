В испанской Витории произошли преследования на митинге «Испанской фаланги»

В испанском городе Витория-Гастейс произошли массовые волнения после стычек между членами ультраправого движения «Испанская фаланга» и протестующими. Информацию об этом предоставило агентство EFE, ссылаясь на источники в департаменте безопасности правительства Страны Басков.

В заявлении говорится, что не менее семнадцати человек оказались под стражей, а около двадцати сотрудников баскской полиции получили незначительные повреждения.

Конфликт разгорелся в ходе демонстрации, проходившей под девизом «Единство Испании не является предметом обсуждения или голосования». По данным агентства, беспорядки начались, когда оппоненты митинга предприняли попытку его сорвать.

Для урегулирования ситуации и восстановления общественного порядка правоохранительные органы использовали специальные средства. Мероприятие было приурочено к празднованию Национального дня Испании.

