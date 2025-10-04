Протестующие после штурма президентского дворца бросились громить уличные кафе в центре Тбилиси

Участники массовых беспорядков в центре Тбилиси начали разрушать имущество уличных кафе на площади Орбелиани. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия.

Напомним, сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Кроме того, избираются мэры нескольких крупных городов, включая столицу страны — Тбилиси. Это спровоцировало массовые митинги оппозиции, которые ближе к вечеру переросли в беспорядки.

«Участники беспорядков в Тбилиси уничтожают имущество уличных кафе на площади Орбелиани», — сказано в сообщении в telegram-канале Sputnik Грузия.

Также в соцсетях публикуют видео, на которых оппозиционеры сжигают массово в Тбилиси где-то раздобытые российские флаги.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста прорвали металлические ограждения и ворвались на территорию резиденции президента Грузии. Силовики применили перцовый спрей против митингующих. По словам представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Муртаза Зоделава, демонстранты намерены «забрать ключи» от президентского дворца. Министерство внутренних дел Грузии назвало митинг незаконным. Против протестующих были использованы слезоточивый газ и водометы.