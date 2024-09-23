В доме №8 в Большом Черкасском переулке в самом сердце Москвы вспыхнуло пламя, сообщило «ИА Регнум».

Огонь стремительно распространяется, и площадь возгорания уже превысила 150 кв. м. Информации о пострадавших пока нет.

Согласно открытым источникам, в здании конца XIX века располагается гостиница, часть которой закрыта на реконструкцию.

Пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Пожарные бригады прилагают все усилия для локализации очага и предотвращения его дальнейшего распространения.

Ранее сообщалось, что в Омске подростки подожгли военный вертолет по указанию из Украины.