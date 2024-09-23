В историческом здании в центре Москвы вспыхнул пожар
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В доме №8 в Большом Черкасском переулке в самом сердце Москвы вспыхнуло пламя, сообщило «ИА Регнум».
Огонь стремительно распространяется, и площадь возгорания уже превысила 150 кв. м. Информации о пострадавших пока нет.
Согласно открытым источникам, в здании конца XIX века располагается гостиница, часть которой закрыта на реконструкцию.
Пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Пожарные бригады прилагают все усилия для локализации очага и предотвращения его дальнейшего распространения.
Ранее сообщалось, что в Омске подростки подожгли военный вертолет по указанию из Украины.