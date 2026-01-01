В Италии от взрыва петарды в новогоднюю ночь погиб человек

В Риме в результате взрыва петарды в новогоднюю ночь погиб 63-летний мужчина, сообщила пресс-служба МВД Италии.

Всего, по данным ведомства, по всей стране в результате работы пиротехники пострадали 283 человека — люди получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что медицинская статистика показывает серьезность ситуации: в Италии уже в 2026 году госпитализировали 54 человека с тяжелыми травмами. Особую тревогу вызывает тот факт, что среди пострадавших оказались 68 детей и подростков.

Ярким примером опасных местных традиций стал итальянский город Казерта, где существует традиция беспорядочной стрельбы в воздух в праздничную ночь. В результате этого девятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в руку.

Ранее посольство России в Швейцарии сообщило о работе над установлением обстоятельств инцидента на горнолыжном курорте Кран-Монтана.