В Иваново загорелась крыша драмтеатра
Фото: [соцсети]
На кровле драмтеатра в Иваново произошло возгорание, сообщили в управлении МЧС по региону.
Местные паблики публикуют видео густого черного дыма над зданием.
На месте работают пожарные, движение на соседних улицах перекрыто.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за взорвавшегося баллона во время проведения ремонтных работ.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Новошахтинске в результате атаки ВСУ.