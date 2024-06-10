В Иваново загорелась крыша драмтеатра

На кровле драмтеатра в Иваново произошло возгорание, сообщили в управлении МЧС по региону.

Местные паблики публикуют видео густого черного дыма над зданием.

На месте работают пожарные, движение на соседних улицах перекрыто.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за взорвавшегося баллона во время проведения ремонтных работ.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Новошахтинске в результате атаки ВСУ.