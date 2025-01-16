В Ивановской области арестовали главу департамента ЖКХ

Денис Кочнев, руководитель департамента ЖКХ Ивановской области, был арестован по решению суда. Об этом сообщил ТАСС.

Кочнева подозревают в превышении служебных полномочий. Следствие считает, что он оказывал покровительство ряду коммерческих организаций, помогая им получать контракты на ремонт домов. Чиновник помогал заключать договоры с фондом капремонта, а также обеспечивал беспрепятственную приемку выполненных работ.

«Руководителю департамента жилищно-коммунального хозяйства, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 дней», — такое решение в его отношении вынес суд.

Ранее сообщалось, что в Москве взяли под стражу двух новых фигурантов по делу об убийстве генерала Кириллова и его помощника. Следствие посчитало, что на свободе соучастники преступления могут скрыться от правосудия, и поэтому отправило их по решению суда в СИЗО.