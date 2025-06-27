В Ижевске на реке Старковке произошел разлив нефтепродуктов

В Ижевске на реке Старковке случился разлив нефтепродуктов. В связи с этим в городе с 27 июня до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Отмечается, что инцидент произошел в районе проезда Копрового. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении режима ЧС с целью оперативного реагирования и устранения последствий происшествия.

В МЧС подчеркнули, что в рамках соблюдения мер безопасности специалисты управления гражданской защиты города и Министерства природы и охраны окружающей среды Удмуртии взяли пробы воды в нескольких точках реки для оценки масштаба загрязнения и последствий для экосистемы.

На данный момент ведутся работы по ликвидации разлива, а специалисты мониторят состояние водных ресурсов. О точных причинах и объеме загрязнения информации не было.

Ранее сообщалось, что оперштаб Краснодарского края отказался штрафовать туристов за купание на загрязненных пляжах Анапы.