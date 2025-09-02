В Ижевске задержали троих подростков при попытке совершить теракт

В Ижевске задержали троих подростков, завербованных спецслужбами Украины. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Отмечается, что молодых людей в возрасте 15, 16 и 17 лет задержали в августе в момент закладки самодельного взрывного устройства (СВУ) у проходной одного из оборонно-промышленных объектов города.

По данным следствия, все трое действовали по прямому указанию агента спецслужб Украины, с которым они установили контакт через один из мессенджеров еще в июле 2025 года. Вербовщик поставил перед подростками задачу совершить диверсию на критически важном объекте, пообещав им вознаграждение.

Двое фигурантов дела получили от куратора СВУ и хранили его у себя дома до момента реализации преступного замысла.

В настоящее время всем троим несовершеннолетним предъявлены обвинения в покушении на террористический акт. Им инкриминируется ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ. Подростки арестованы и дают признательные показания.

Ранее сообщалось, что бдительные жители Егорьевска предотвратили диверсию.