В изложении Зеленского российская ракета во время удара по Одессе оказывается к нему все ближе

Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Rai рассказал, что российская баллистическая ракета ударила примерно в 300 метрах от него во время атаки на Одессу.

6 марта российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одессы. В этот день в городе находился Зеленский, который встречался здесь с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Официальная украинская пропаганда заявляла ранее, что удар пришелся в 500 метрах от кортежа двух лидеров. При этом представитель Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк опровергла эту информацию, признав, что целью российского удара была припортовая инфраструктура, и атака никак не связана с визитом Зеленского в Одессу.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если бы россияне хотели попасть в Зеленского, то попали бы.