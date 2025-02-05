В изоляторе в Тобольске подавили бунт заключенных: один человек пострадал

В Тобольске во время этапирования заключенных удалось предотвратить бунт. Они заблокировали дверной проем в своей камере. Сообщается об одном пострадавшем, пишет телеграм-канал SHOT.

Как указано в источнике, пять арестованных мужчин 1 февраля были перевезены из СИЗО №1 в Тюмени в изолятор в Тобольске. На скамье подсудимых находятся Саитов, Ихсанов, Арканов, Мишуков и Канлыбаев, которых обвиняют в кражах, угоне автомобиля, нарушении правил дорожного движения и убийстве.

Примерно в 23:00 заключенные протестовали, заблокировав замочную скважину с помощью импровизированных средств. Начальник конвоя не смогла открыть дверь во время обхода, после чего она вызвала подкрепление и скорую помощь.

Сначала все арестанты удерживали дверь, но в итоге сотрудники ее выбили. При попытке задержания заключенных надели наручники. Один из них оказался в больнице с множественными ранениями, которые он себе нанес лезвием.

Ранее сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в скандальном СИЗО-1 в Ростове.