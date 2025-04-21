В Израиле акула съела мужчину на глазах очевидцев

У берегов Израиля произошел редкий для этих вод случай нападения акулы на человека. Хищница атаковала дайвера, который после инцидента пропал. Об этом сообщила газета Israel Hayom.

Свидетелями нападения акулы были люди, находившиеся на берегу. ЧП произошло рядом с городом Хадера в Израиле. После этого инцидента атакованный дайвер пропал, на данный момент его тело так и не удалось обнаружить.

«Полиция объявила, что пляж закрыт для посещения до дальнейшего уведомления», — указало издание.

Такие случаи крайне редки для Израиля. Журналисты объясняют происшествие тем, что рядом с местом нападения находится электростанция. Вода, нагревшаяся при охлаждении турбин, в дальнейшем сбрасывается в море и может привлекать акул.

Ранее сообщалось, что россиянка подверглась нападению акулы во время экскурсии на Мальдивах. Хищница укусила женщину за руку, после чего та сумела спастись, доплыв до туристической лодки. После этого пострадавшей пришлось делать операцию и зашивать укус.