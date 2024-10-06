В Израиле одновременно произошло два теракта

По данным источника, вооруженный мужчина открыл стрельбу в комплексе центральной автобусной станции города. Как минимум девять человек получили ранения. Чуть позже стало известно, что 20-летняя пострадавшая девушка скончалась.

Известно, что террориста ликвидировали. Полиция также установила его личность. Стрелявшим оказался житель бедуинского кочевого стана в Негеве. Отмечается, что ранее он имел проблемы с законом.

Как сообщили очевидцы, всего было три очага стрельбы. Один – возле закусочной McDonald's, второй – в расположенном рядом кафе, третий – возле входа в пассажирский терминал.

По информации администрации больницы «Сорока», куда были госпитализированы раненные, двое человек остаются в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести. Два человека получили легкие ранения.

По данным Telegram-канала Baza, террористов было двое. Один нес с собой огнестрельное оружие, другой – нож.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли четыре удара по пригороду Бейрута.